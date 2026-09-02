Informations pratiques

Saint-Brevin-les-Pins

ATELIER BRODERIE SUISSE

272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02 15:00:00

fin : 2026-09-09 16:30:00

Date(s) :

2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23

L’Aiguille des Pins vous propose régulièrement des ateliers broderie débutants,

pour apprendre la technique de la broderie Suisse sur du tissu Vichy

tout le programme ici .

272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 88 59 54 26 contact@laiguilledespins.fr

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English :

L’événement ATELIER BRODERIE SUISSE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Saint Brevin