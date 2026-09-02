ATELIER BRODERIE SUISSE Saint-Brevin-les-Pins
mercredi 2 septembre 2026 · Saint-Brevin-les-Pins
Informations pratiques
Saint-Brevin-les-Pins
ATELIER BRODERIE SUISSE
272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 15:00:00
fin : 2026-09-09 16:30:00
Date(s) :
2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23
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272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 88 59 54 26 contact@laiguilledespins.fr
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English :
L’événement ATELIER BRODERIE SUISSE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Saint Brevin
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