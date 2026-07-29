Atelier bruitage à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Informations pratiques

Cour-Maugis sur Huisne

Atelier bruitage à l’Escarbille

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 17:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Avec Joseph Sardin.

Venez partager un moment ludique et inédit avec un professionnel du bruitage. Pour tous les âges.

Adapté aux enfants Gratuit avec adhésion annuelle au café.

Pratique au Café associatif l’Escarbille au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier bruitage à l’Escarbille

L’événement Atelier bruitage à l’Escarbille Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2026-07-24 par OT CdC Coeur du Perche