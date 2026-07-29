Atelier bruitage à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne
mercredi 5 août 2026 · Boissy-Maugis · Cour-Maugis sur Huisne
Informations pratiques
Cour-Maugis sur Huisne
Atelier bruitage à l’Escarbille
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 17:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Avec Joseph Sardin.
Venez partager un moment ludique et inédit avec un professionnel du bruitage. Pour tous les âges.
Adapté aux enfants Gratuit avec adhésion annuelle au café.
Pratique au Café associatif l’Escarbille au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr
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English : Atelier bruitage à l’Escarbille
L’événement Atelier bruitage à l’Escarbille Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2026-07-24 par OT CdC Coeur du Perche
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