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Atelier buissonnier dans la forêt Maison de l’estuaire Plourivo

Atelier buissonnier dans la forêt Maison de l’estuaire Plourivo jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Maison de l'estuaire

Adresse : Lieu-dit Traou Nez

Ville : 22860 Plourivo

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Plourivo

Atelier buissonnier dans la forêt

Maison de l’estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:30:00
fin : 2026-07-09 16:30:00

Date(s) :
2026-07-09

Atelier d’argile sensoriel et créatif à partir d’éléments naturels glanés dans les bois. Une façon de s’amuser en modelant animaux, insectes ou autres créatures fantastiques sorties de votre imagination. (A partir de 5 ans)   .

Maison de l’estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 96 79 

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English :

L’événement Atelier buissonnier dans la forêt Plourivo a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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