Balade à poney Les Chevaux du Coat Plourivo lundi 6 juillet 2026.

Plourivo

Balade à poney

Les Chevaux du Coat 14B Route de Coat Bruc Plourivo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 14:30:00

fin : 2026-07-06 16:30:00

Date(s) :

2026-07-06

Nous vous proposons de partager un moment en famille en partant en balade avec les poneys. Les enfants de 3 à 9 ans pourront être sur le poney. Accompagnement d’un adulte obligatoire par famille. Pour toute la famille. .

Les Chevaux du Coat 14B Route de Coat Bruc Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 39 76

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English :

L’événement Balade à poney Plourivo a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol