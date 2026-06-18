Balade à poney Les Chevaux du Coat Plourivo
Balade à poney Les Chevaux du Coat Plourivo lundi 6 juillet 2026.
Plourivo
Balade à poney
Les Chevaux du Coat 14B Route de Coat Bruc Plourivo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 14:30:00
fin : 2026-07-06 16:30:00
Date(s) :
2026-07-06
Nous vous proposons de partager un moment en famille en partant en balade avec les poneys. Les enfants de 3 à 9 ans pourront être sur le poney. Accompagnement d’un adulte obligatoire par famille. Pour toute la famille. .
Les Chevaux du Coat 14B Route de Coat Bruc Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 39 76
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Balade à poney Plourivo a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
À voir aussi à Plourivo (Côtes-d'Armor)
- Ludo Nature à la Maison de l’estuaire Maison de l’estuaire Plourivo 24 juin 2026
- Famille des bois Plourivo 8 juillet 2026
- Atelier buissonnier dans la forêt Maison de l’estuaire Plourivo 9 juillet 2026
- Les landes au chant de l’engoulevent Maison de l’Estuaire Plourivo 10 juillet 2026
- Petit paysan Les Chevaux du Coat Plourivo 14 juillet 2026