Atelier Bulla, Domus de Cieutat, Eauze

Informations pratiques

Atelier Bulla 19 et 20 septembre Domus de Cieutat Gers

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Viens créer ton propre pendentif (bulla) romain et repars avec ton accessoire !

À partir de 8 ans.

Gratuit

Domus de Cieutat 305 allée Julien Laudet 32800 Eauze Eauze 32800 Gers Occitanie 0562097138 http://www.elusa.fr https://www.instagram.com/elusacapitaleantique/;https://www.facebook.com/ELUSACapitaleAntique [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 09 71 38 »}] À l’époque gallo-romaine, la domus est une riche demeure urbaine appartenant à une famille aisée. La domus de Cieutat en est un remarquable exemple. Atteignant 2 700 m² au IVe siècle de notre ère, elle constitue le lieu d’apparat et de réception d’un notable local.

La visite se prolonge dans un centre d’interprétation innovant, installé à l’entrée du site dans le bâtiment de l’ancienne gare et doté de nombreux outils multimédias.

Cet ensemble offre une excellente introduction à la vie quotidienne des habitants d’Elusa à l’époque gallo-romaine. Parking devant le centre d’interprétation

Viens créer ton propre pendentif (bulla) romain et repars avec ton accessoire !

©ElusaCapitaleAntique