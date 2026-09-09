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Atelier Bulla, Domus de Cieutat, Eauze

samedi 19 septembre 2026 · Domus de Cieutat · Eauze

Atelier Bulla, Domus de Cieutat, Eauze

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Domus de Cieutat
Adresse
305 allée Julien Laudet 32800 Eauze
Ville
32800 Eauze
Département
Gers
Tarif
Gratuit. Sur réservation.

Atelier Bulla 19 et 20 septembre Domus de Cieutat Gers

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Viens créer ton propre pendentif (bulla) romain et repars avec ton accessoire !
À partir de 8 ans.
Gratuit

Domus de Cieutat 305 allée Julien Laudet 32800 Eauze Eauze 32800 Gers Occitanie 0562097138 http://www.elusa.fr https://www.instagram.com/elusacapitaleantique/;https://www.facebook.com/ELUSACapitaleAntique [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 09 71 38 »}] À l’époque gallo-romaine, la domus est une riche demeure urbaine appartenant à une famille aisée. La domus de Cieutat en est un remarquable exemple. Atteignant 2 700 m² au IVe siècle de notre ère, elle constitue le lieu d’apparat et de réception d’un notable local.

La visite se prolonge dans un centre d’interprétation innovant, installé à l’entrée du site dans le bâtiment de l’ancienne gare et doté de nombreux outils multimédias.

Cet ensemble offre une excellente introduction à la vie quotidienne des habitants d’Elusa à l’époque gallo-romaine. Parking devant le centre d’interprétation
Viens créer ton propre pendentif (bulla) romain et repars avec ton accessoire !

©ElusaCapitaleAntique

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