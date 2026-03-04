Atelier café-dessin au Cadran Le Cadran Rennes
Atelier café-dessin au Cadran Le Cadran Rennes 11 mars – 17 juin, certains mercredis Ille-et-Vilaine
Gratuit sur adhésion à 3 Regards – Léo Lagrange
Envie de s’évader une petite heure ? Petit atelier dessin pours tous niveaux avec modèles et conseils personnalisés
**Gratuit – adhésion obligatoire à l’association**
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-11T15:00:00.000+01:00
Fin : 2026-06-17T16:00:00.000+02:00
http://www.3regards.com 02 57 24 00 40 accueil@3regards.com
Le Cadran 11 avenue André Mussat Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
Association 3 Regards – Léo Lagrange