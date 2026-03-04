Atelier café-dessin au Cadran, Le Cadran, Rennes

Atelier café-dessin au Cadran 11 mars – 17 juin, certains mercredis Le Cadran Ille-et-Vilaine

Gratuit sur adhésion à 3 Regards – Léo Lagrange

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-11T15:00:00+01:00 – 2026-03-11T16:00:00+01:00

Fin : 2026-06-17T15:00:00+02:00 – 2026-06-17T16:00:00+02:00

Atelier café-dessin au Cadran

Envie de s’évader une petite heure ? Petit atelier dessin pours tous niveaux avec modèles et conseils personnalisés

Le Cadran 11 avenue André Mussat Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne 02 57 24 00 40 http://www.3regards.com La Maison de quartier de Beauregard, espace de rencontre et d'accueil, des habitants et des associations, favorisant le

débat et le vivre ensemble, la pratique d’activités socio-culturelles et la mise en œuvre de temps festifs.

Asso 3 Regards – Léo Lagrange