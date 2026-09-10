Atelier cairn ou tumulus, Maison Mégalithes et Landes, Saint-Just

Informations pratiques

Atelier cairn ou tumulus Samedi 19 septembre, 14h30 Maison Mégalithes et Landes Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Vous êtes vous déjà demandé ce qu’est un dolmen ?

Une architecture faite de grosses pierres, mais … C’est tout ? La plupart de ces monuments du Néolithiques sont parvenus jusqu’à nous dans un état ruiné, cet atelier vous propose de les redécouvrir tels qu’ils jalonnaient le paysage à la fin de la Préhistoire…

Qu’est ce qu’un cairn, qu’est ce qu’un tumulus ? Faites en vous même l’expérience à travers la fabrication d’un dolmen en miniature.

Maison Mégalithes et Landes 10 allée des Cerisiers, 35550, Saint-Just Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 72 36 53 https://www.megalithesetlandes.com/ https://www.facebook.com/mmlstjust/?eid=ARCl0iwuo_f4VqlrJuZw1F760Co_Xg94zlPhxNPHh35oBeyrhfCcqhMidYac5pAVvyu9oLv9R-2WGalL La Maison Mégalithes et Landes est à la fois un point d’information touristique, un lieu d’exposition et une boutique, ayant pour mission la valorisation et la promotion du site mégalithique de Saint-Just. Présence d’un parking, accès personne à mobilité réduite

Vous êtes vous déjà demandé ce qu’est un dolmen ?

©CPIE Val de Vilaine