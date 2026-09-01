Rando patrimoine ad’seil dans le bourg Saint-Just
vendredi 18 septembre 2026 · Saint-Just
Informations pratiques
Saint-Just
Rando patrimoine ad’seil dans le bourg
Halle Saint-Just Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Renaissance du nouveau bourg. Le FAR vous invite a découvrir l’histoire du bourg actuel, créé à partir du milieu du XIXème siècle. Création église, mairie, école et développement des activités commerciales et artisanales. Combien y avait-il de café dans le bourg au début du XXème siècle?
RDV sous la halle
Apéro offert par le FAR, animation , danses, contes..
Possibilité de réservation de saucisses galettes avant le 12 septembre. .
Halle Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 14 43 44 11
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English :
L’événement Rando patrimoine ad’seil dans le bourg Saint-Just a été mis à jour le 2026-08-06 par OT PAYS DE REDON
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