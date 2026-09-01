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AGENDA · Saint-Just

Rando patrimoine ad’seil dans le bourg Saint-Just

vendredi 18 septembre 2026 · Saint-Just

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Halle
Ville
35550 Saint-Just
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Just

Rando patrimoine ad’seil dans le bourg

Halle Saint-Just Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Renaissance du nouveau bourg. Le FAR vous invite a découvrir l’histoire du bourg actuel, créé à partir du milieu du XIXème siècle. Création église, mairie, école et développement des activités commerciales et artisanales. Combien y avait-il de café dans le bourg au début du XXème siècle?
RDV sous la halle
Apéro offert par le FAR, animation , danses, contes..
Possibilité de réservation de saucisses galettes avant le 12 septembre.   .

Halle Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 14 43 44 11 

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English :

L’événement Rando patrimoine ad’seil dans le bourg Saint-Just a été mis à jour le 2026-08-06 par OT PAYS DE REDON

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