Informations pratiques

Saint-Just

Rando patrimoine ad’seil dans le bourg

Halle Saint-Just Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Renaissance du nouveau bourg. Le FAR vous invite a découvrir l’histoire du bourg actuel, créé à partir du milieu du XIXème siècle. Création église, mairie, école et développement des activités commerciales et artisanales. Combien y avait-il de café dans le bourg au début du XXème siècle?

RDV sous la halle

Apéro offert par le FAR, animation , danses, contes..

Possibilité de réservation de saucisses galettes avant le 12 septembre. .

Halle Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 14 43 44 11

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English :

L’événement Rando patrimoine ad’seil dans le bourg Saint-Just a été mis à jour le 2026-08-06 par OT PAYS DE REDON