Informations pratiques

Saint-Just

VERGERS OUVERTS

286 Avenue de Saint-Nazaire Saint-Just Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

5 septembre 2026

8h30-12h et 14h-16h

VERGERS OUVERTS

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286 Avenue de Saint-Nazaire Saint-Just 34400 Hérault Occitanie +33 6 35 07 87 48

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English : VERGERS OUVERTS

September 5, 2026

8:30 a.m.–12:00 p.m. and 2:00 p.m.–4:00 p.m.

L’événement VERGERS OUVERTS Saint-Just a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT PAYS DE LUNEL