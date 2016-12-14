VERGERS OUVERTS Saint-Just
samedi 5 septembre 2026 · Saint-Just
Informations pratiques
Saint-Just
VERGERS OUVERTS
286 Avenue de Saint-Nazaire Saint-Just Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
5 septembre 2026
8h30-12h et 14h-16h
VERGERS OUVERTS
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286 Avenue de Saint-Nazaire Saint-Just 34400 Hérault Occitanie +33 6 35 07 87 48
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English : VERGERS OUVERTS
September 5, 2026
8:30 a.m.–12:00 p.m. and 2:00 p.m.–4:00 p.m.
L’événement VERGERS OUVERTS Saint-Just a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT PAYS DE LUNEL
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