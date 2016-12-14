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AGENDA · Saint-Just

VERGERS OUVERTS Saint-Just

samedi 5 septembre 2026 · Saint-Just

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Adresse
286 Avenue de Saint-Nazaire
Ville
34400 Saint-Just
Département
Hérault
Tarif

Saint-Just

VERGERS OUVERTS

286 Avenue de Saint-Nazaire Saint-Just Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

5 septembre 2026
8h30-12h et 14h-16h
VERGERS OUVERTS
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286 Avenue de Saint-Nazaire Saint-Just 34400 Hérault Occitanie +33 6 35 07 87 48 

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English : VERGERS OUVERTS

September 5, 2026
8:30 a.m.–12:00 p.m. and 2:00 p.m.–4:00 p.m.

L’événement VERGERS OUVERTS Saint-Just a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT PAYS DE LUNEL

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