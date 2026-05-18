Saint-Just

Atelier parure préhistorique

10 allées des cerisiers Saint-Just Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Comme nous, nos ancêtres ont eu à cœur de prendre soin de leur apparence, dès les périodes les plus reculées de la Préhistoire ! Découvrez les parures documentées par l’archéologie, et faites l’expérience du polissage de la pierre… Vous repartirez avec votre propre collier, à la mode Néolithique !

A partir de 5 ans .

10 allées des cerisiers Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 69 25

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English :

L’événement Atelier parure préhistorique Saint-Just a été mis à jour le 2026-05-18 par OT PAYS DE REDON