Atelier parure préhistorique Saint-Just
Atelier parure préhistorique Saint-Just jeudi 6 août 2026.
Saint-Just
Atelier parure préhistorique
10 allées des cerisiers Saint-Just Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Comme nous, nos ancêtres ont eu à cœur de prendre soin de leur apparence, dès les périodes les plus reculées de la Préhistoire ! Découvrez les parures documentées par l’archéologie, et faites l’expérience du polissage de la pierre… Vous repartirez avec votre propre collier, à la mode Néolithique !
A partir de 5 ans .
10 allées des cerisiers Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 69 25
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English :
L’événement Atelier parure préhistorique Saint-Just a été mis à jour le 2026-05-18 par OT PAYS DE REDON
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