Rando archéo Saint-Just
Rando archéo Saint-Just vendredi 14 août 2026.
Saint-Just
Rando archéo
10 allées des cerisiers Saint-Just Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:15:00
fin : 2026-08-14 12:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Munissez-vous de bonnes chaussures et partez à la découverte des nombreux menhirs, tertres et dolmens qui se cachent sur les landes…
Randonnée commentée d’environ 4 km
A partir de 7 ans .
10 allées des cerisiers Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 69 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Rando archéo Saint-Just a été mis à jour le 2026-05-13 par OT PAYS DE REDON
À voir aussi à Saint-Just (Ille-et-Vilaine)
- Viens créer ton pantin articulé Saint-Just 6 juin 2026
- Diagnostic archéologique: à la découverte du passé de Saint-Just., rue de l’Auron, 18340 Saint-Just, Saint-Just 12 juin 2026
- Visite : Château Bû et Demoiselles, Association Nature et Mégalithes, Saint-Just 13 juin 2026
- Atelier : Déplacer un menhir, Association Nature et Mégalithes, Saint-Just 13 juin 2026
- Atelier : Construisez un mur de terre, Association Nature et Mégalithes, Saint-Just 13 juin 2026