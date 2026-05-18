Saint-Just

Atelier chasse préhistorique

10 allées des cerisiers Saint-Just Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Comment nos lointains ancêtres sont ils passés de proie à super-prédateur ? Quels animaux pouvaient se trouver à leur menu ?

Reconstitutions d’armes préhistoriques à l’appui (épieu, bâton de jet, arc et flèches), reconstituez l’histoire de la chasse à la Préhistoire, puis mettez vous à votre tour dans la peau d’un chasseur du Paléolithique Récent, en vous initiant au lancer de sagaie avec un propulseur.

A partir de 7 ans .

10 allées des cerisiers Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 69 25

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English :

L’événement Atelier chasse préhistorique Saint-Just a été mis à jour le 2026-05-18 par OT PAYS DE REDON