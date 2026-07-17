Visite de la Maison Mégalithes et Landes, Maison Mégalithes et Landes, Saint-Just
samedi 19 septembre 2026 · Maison Mégalithes et Landes · Saint-Just
Informations pratiques
Visite de la Maison Mégalithes et Landes 19 et 20 septembre Maison Mégalithes et Landes Ille-et-Vilaine
Pour profiter tranquillement du contenu de l’exposition, comptez 45 min à 1h de visite.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Première étape incontournable de votre visite, la muséographie de la Maison Mégalithes et Landes vous propose un parcours original et ludique sur le thème du Néolithique.
A destination des débutants comme des initiés, l’exposition permanente, grâce à ses nombreux modules et activités interactives, vous conte la vie des hommes et femmes de cette époque lointaine et vous permet d’appréhender au mieux leurs superbes et curieuses créations : les mégalithes.
En complément, des expositions temporaires sont également proposées pendant la durée d’ouverture de la structure.
Maison Mégalithes et Landes 10 allée des Cerisiers, 35550, Saint-Just Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 72 36 53 https://www.megalithesetlandes.com/ https://www.facebook.com/mmlstjust/?eid=ARCl0iwuo_f4VqlrJuZw1F760Co_Xg94zlPhxNPHh35oBeyrhfCcqhMidYac5pAVvyu9oLv9R-2WGalL La Maison Mégalithes et Landes est à la fois un point d’information touristique, un lieu d’exposition et une boutique, ayant pour mission la valorisation et la promotion du site mégalithique de Saint-Just. Présence d’un parking, accès personne à mobilité réduite
un parcours original et ludique sur le thème du Néolithique
©Simaon_Bourcier
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