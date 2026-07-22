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AGENDA · Ploëzal

Atelier calligraphie anglaise Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal

samedi 5 septembre 2026 · Lieu-dit La Roche Jagu · Ploëzal

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Lieu-dit La Roche Jagu
Adresse
Domaine départemental de la Roche-Jagu
Ville
22260 Ploëzal
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Ploëzal

Atelier calligraphie anglaise

Lieu-dit La Roche Jagu Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-05 16:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Venez découvrir l’art de la calligraphie anglaise. En vous inspirant d’un alphabet du Moyen Âge, vous réaliserez de belles lettres à la plume et à l’encre et ainsi calligraphier un marque-page en votre nom. Mélanie Griffon, calligraphe depuis 20 ans, vous guidera lors de cette activité et vous apprendra tous les rudiments de la calligraphie anglaise. Offrez-vous une bulle de poésie ! Atelier réalisé avec Mélanie Griffon, artiste calligraphe.   .

Lieu-dit La Roche Jagu Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Atelier calligraphie anglaise Ploëzal a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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