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Atelier carte pop-up de la forêt Maison de l’Estuaire Plourivo

Atelier carte pop-up de la forêt Maison de l’Estuaire Plourivo mardi 28 juillet 2026.

Lieu
Maison de l'Estuaire
Adresse
Lieu-dit Traou Nez
Ville
22860 Plourivo
Département
Côtes-d'Armor
Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif

Plourivo

Atelier carte pop-up de la forêt

Maison de l’Estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 14:30:00
fin : 2026-07-28 16:30:00

Date(s) :
2026-07-28

Quelles espèces trouve-t-on dans la forêt de Penhoat-Lancerf ? Donne vie à la forêt en réalisant ta carte pop-up inspirée de la flore et de la faune forestières locale. À partir de 7 ans.   .

Maison de l’Estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 96 79 

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English :

L’événement Atelier carte pop-up de la forêt Plourivo a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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