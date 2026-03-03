Atelier | Cartes à planter

Médiathèque municipale Lalinde

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

2026-03-18

1ère étape, préparation du papier à planter (au moins 24h de séchage à prévoir et c’est pourquoi l’atelier se poursuivra le mercredi suivant).

Si vous vous inscrivez sur le 1er atelier, vous devez également vous inscrire au suivant afin de réaliser les cartes.

Accessible à partir de 4 ans.

Inscriptions obligatoires, places limitées. .

Médiathèque municipale 37 avenue du Général Leclerc Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 70 60 mediatheque@ville-lalinde.fr

English : Atelier | Cartes à planter

