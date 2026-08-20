Atelier ce charpentier, atelier de stuc pierre, atelier de taille de pierre, Prieuré des Moulineaux – Poigny-la-Forêt, Poigny-la-Forêt

Informations pratiques

Atelier ce charpentier, atelier de stuc pierre, atelier de taille de pierre Dimanche 20 septembre, 14h00 Prieuré des Moulineaux – Poigny-la-Forêt Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Atelier de charpentier, atelier de stuc pierre, atelier de taille de pierre donnés par des artisans spécialisés.

Prieuré des Moulineaux – Poigny-la-Forêt D107 – 78125 Poigny-la-Forêt Poigny-la-Forêt 78125 Yvelines Île-de-France 0616655041 http://sauvons-les-moulineaux.e-monsite.com/ https://www.facebook.com/Moulineaux Dans la forêt « Yvelines » aux portes de l’Eure & Loir, fondé en 1160, le Prieuré des Moulineaux est l’un des trois derniers témoins des monastères de l’important Ordre de Grandmont. Dans un environnement naturel protégé et totalement préservé, il fut tour à tour monastère, transformé en château Renaissance protégé par une enceinte protégée de douves et de tours, haut lieu de chasse puis manufacture au XIXè siècle. Curiosité rare dans l’enceinte fut construit un nymphée à la Renaissance dont les vestiges sont parvenus jusqu’à nous. Site au charme envoûtant dans une nature remarquable à 3 km du charmant village de Poigny-la-Forêt. Parking à proximité * accès PMR possible sur le site

Atelier de charpentier, atelier de stuc pierre, atelier de taille de pierre

© Iris Hafner