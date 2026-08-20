Visite guidée à travers l’histoire du site du 12ème au 20ème siècle, Prieuré des Moulineaux – Poigny-la-Forêt, Poigny-la-Forêt

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Visite guidée à travers l’histoire du site du 12ème au 20ème siècle 19 et 20 septembre Prieuré des Moulineaux – Poigny-la-Forêt Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Visite guidée de l’ancien Prieuré des Moulineaux avec les guides bénévoles de notre association « Sauvons les Moulineaux » qui vous présenteront l’histoire du site et ses utilisations très diverses du monastère au 12ème siècle jusqu’à la manufacture de feuilles d’étain au 19ème siècle et un lieu de fêtes insolite pour la jeunesse du village de Poigny au 20ème siècle.

Prieuré des Moulineaux – Poigny-la-Forêt D107 – 78125 Poigny-la-Forêt Poigny-la-Forêt 78125 Yvelines Île-de-France 0616655041 http://sauvons-les-moulineaux.e-monsite.com/ https://www.facebook.com/Moulineaux Dans la forêt « Yvelines » aux portes de l’Eure & Loir, fondé en 1160, le Prieuré des Moulineaux est l’un des trois derniers témoins des monastères de l’important Ordre de Grandmont. Dans un environnement naturel protégé et totalement préservé, il fut tour à tour monastère, transformé en château Renaissance protégé par une enceinte protégée de douves et de tours, haut lieu de chasse puis manufacture au XIXè siècle. Curiosité rare dans l’enceinte fut construit un nymphée à la Renaissance dont les vestiges sont parvenus jusqu’à nous. Site au charme envoûtant dans une nature remarquable à 3 km du charmant village de Poigny-la-Forêt. Parking à proximité * accès PMR possible sur le site

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© Luc Mirabito