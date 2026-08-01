Atelier céramique La Guinch’ette Rue de l’Abbaye Montrelais
jeudi 27 août 2026 · Rue de l'Abbaye · Montrelais
Informations pratiques
Montrelais
Atelier céramique La Guinch’ette
Rue de l’Abbaye La Guinch’ette Montrelais Loire-Atlantique
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 18:30:00
fin : 2026-08-27 20:00:00
Date(s) :
2026-08-27
La Guinch’ette propose un atelier céramique, tout en profitant d’un verre à la guinguette.
Un apéro créatif en famille, entre amis ou avec les collègues? Venez découvrir cet atelier céramique du jeudi 30 juillet. L’objectif sera de créer une jolie coupelle, à partir de végétaux ramassés à la Guinch’ette.
20€/personne, adultes ou enfants (moins de 8 ans accompagnés d’un adulte).
Atelier animé par @chloë-raimbault-céramiste de Varades
Réservation fortement conseillée 06 11 66 20 65
2 créneaux 17h-18h30 (15 places), puis 18h30 à 20h (15 places) .
Rue de l’Abbaye La Guinch’ette Montrelais 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 66 20 65
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English :
La Guinch’ette offers a ceramics workshop, where you can also enjoy a drink at the guinguette.
L’événement Atelier céramique La Guinch’ette Montrelais a été mis à jour le 2026-08-12 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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