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Atelier céramique Maison des Sources Mauléon-Barousse

Atelier céramique Maison des Sources Mauléon-Barousse mercredi 19 août 2026.

Lieu : Maison des Sources

Adresse : MAULEON-BAROUSSE

Ville : 65370 Mauléon-Barousse

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Mauléon-Barousse

Atelier céramique

Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:30:00
fin : 2026-08-19 17:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Participez à un atelier avec Véro Marchand et créez votre goutte d’eau en terre ou en papier porcelaine. repartez avec votre création ou récupérez la après la cuisson à l’atelier d’artiste à Valcabrère (31).
Tarif 25€/personne
Réservations au 05.62.39.23.85 ou maison-des-sources@oranges.fr
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Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 23 85  maison-des-sources@orange.fr

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English :

Take part in a workshop with Véro Marchand and create your own water drop in clay or porcelain paper. Leave with your creation or pick it up after firing at the artist’s studio in Valcabrère (31).
Price: ?25/person
Reservations on 05.62.39.23.85 or maison-des-sources@oranges.fr

L’événement Atelier céramique Mauléon-Barousse a été mis à jour le 2026-06-02 par OT de Neste-Barousse|CDT65

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