Oulches

Atelier Céramique

1 Bis Impasse de l’Étang Oulches Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23 16:30:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-24

Rejoins un des ateliers créatif et dynamique du RBIJ !Familles

Deux jours pour révéler ton âme d’artiste et créer plusieurs oeuvres en céramique. .

1 Bis Impasse de l’Étang Oulches 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 62 23 72 rbijleblancfol36@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join one of the RBIJ’s creative and dynamic workshops!

L’événement Atelier Céramique Oulches a été mis à jour le 2026-06-25 par Destination Brenne