Atelier Céramique Oulches
Atelier Céramique Oulches jeudi 23 juillet 2026.
Oulches
Atelier Céramique
1 Bis Impasse de l’Étang Oulches Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 16:30:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-07-24
Rejoins un des ateliers créatif et dynamique du RBIJ !Familles
Deux jours pour révéler ton âme d’artiste et créer plusieurs oeuvres en céramique. .
1 Bis Impasse de l’Étang Oulches 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 62 23 72 rbijleblancfol36@gmail.com
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L’événement Atelier Céramique Oulches a été mis à jour le 2026-06-25 par Destination Brenne
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