Design ton mobilier Oulches
Design ton mobilier Oulches lundi 27 juillet 2026.
Oulches
Design ton mobilier
1 Bis Impasse de l’Étang Oulches Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-27 13:00:00
fin : 2026-07-29 16:00:00
Date(s) :
2026-07-27
Rejoins un des ateliers créatif et dynamique du RBIJ !Familles
Viens révéler ton âme d’artiste et de designer sur 3 après-midi.
Tu auras la possibilité de créer ton propre mobilier ou un arbre à chat. .
1 Bis Impasse de l’Étang Oulches 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 62 23 72 rbijleblancfol36@gmail.com
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English :
Join one of the RBIJ’s creative and dynamic workshops!
L’événement Design ton mobilier Oulches a été mis à jour le 2026-06-25 par Destination Brenne