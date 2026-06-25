Informations pratiques

Oulches

Sortie Escape Game

1 Bis Impasse de l’Étang Oulches Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07 13:00:00

fin : 2026-08-07 16:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Toutes les réponses sont entre vos mains !Familles

Viens participer à une sortie d’Escape Game accompagnée par Tifaine, animatrice au Relais Brenne Initiatives Jeunes .

1 Bis Impasse de l’Étang Oulches 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 62 23 72 rbijleblancfol36@gmail.com

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English :

All the answers are in your hands!

L’événement Sortie Escape Game Oulches a été mis à jour le 2026-06-25 par Destination Brenne