Atelier cercle de sérénité A l’étage de la savonnerie Saintes

Saintes

Atelier cercle de sérénité

A l’étage de la savonnerie 8 rue de la Souche Saintes Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 09:00:00

fin : 2026-04-27 10:00:00

Date(s) :

2026-04-20 2026-04-27 2026-05-04

Atelier relaxation

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A l’étage de la savonnerie 8 rue de la Souche Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 01 00 63 lledogaelle@gmail.com

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English :

Relaxation workshop

L’événement Atelier cercle de sérénité Saintes a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge