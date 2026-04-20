Atelier cercle de sérénité A l’étage de la savonnerie Saintes
Atelier cercle de sérénité A l’étage de la savonnerie Saintes lundi 20 avril 2026.
Saintes
Atelier cercle de sérénité
A l’étage de la savonnerie 8 rue de la Souche Saintes Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 09:00:00
fin : 2026-04-27 10:00:00
Date(s) :
2026-04-20 2026-04-27 2026-05-04
Atelier relaxation
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A l’étage de la savonnerie 8 rue de la Souche Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 01 00 63 lledogaelle@gmail.com
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English :
Relaxation workshop
L’événement Atelier cercle de sérénité Saintes a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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