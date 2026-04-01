Mont

Atelier C’est le pied

19 rue du Vieux Mont Mont Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 10:00:00

fin : 2026-04-27 11:30:00

Date(s) :

2026-04-27

Avec Audrey Bezin, réflexologue. .

19 rue du Vieux Mont Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 92 64 57 lamontgolfiere.asso@gmail.com

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English : Atelier C’est le pied

L’événement Atelier C’est le pied Mont a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Coeur de Béarn