Atelier C’est le pied Mont
Atelier C’est le pied Mont lundi 27 avril 2026.
Mont
Atelier C’est le pied
19 rue du Vieux Mont Mont Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 10:00:00
fin : 2026-04-27 11:30:00
Date(s) :
2026-04-27
Avec Audrey Bezin, réflexologue. .
19 rue du Vieux Mont Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 92 64 57 lamontgolfiere.asso@gmail.com
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English : Atelier C’est le pied
L’événement Atelier C’est le pied Mont a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Coeur de Béarn
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