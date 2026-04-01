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Expo-vente Peinture sur soie Salle de peinture Mont

Expo-vente Peinture sur soie Salle de peinture Mont

Expo-vente Peinture sur soie Salle de peinture Mont samedi 18 avril 2026.

Lieu : Salle de peinture

Adresse : Arance

Ville : 64300 Mont

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Mont

Expo-vente Peinture sur soie

Salle de peinture Arance Mont Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :
2026-04-18

Avec la section Peinture sur soie .
Foulards, écharpes, mousselines, coussins, abat-jour, tableaux et bien d’autres créations réalisées par les artistes amateurs.   .

Salle de peinture Arance Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 25 63 79 

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English : Expo-vente Peinture sur soie

L’événement Expo-vente Peinture sur soie Mont a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Coeur de Béarn

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