Expo-vente Peinture sur soie Salle de peinture Mont

Mont

Expo-vente Peinture sur soie

Salle de peinture Arance Mont Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Avec la section Peinture sur soie .

Foulards, écharpes, mousselines, coussins, abat-jour, tableaux et bien d’autres créations réalisées par les artistes amateurs. .

Salle de peinture Arance Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 25 63 79

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English : Expo-vente Peinture sur soie

L’événement Expo-vente Peinture sur soie Mont a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Coeur de Béarn