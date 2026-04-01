Expo-vente Peinture sur soie Salle de peinture Mont
Expo-vente Peinture sur soie Salle de peinture Mont samedi 18 avril 2026.
Mont
Expo-vente Peinture sur soie
Salle de peinture Arance Mont Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Avec la section Peinture sur soie .
Foulards, écharpes, mousselines, coussins, abat-jour, tableaux et bien d’autres créations réalisées par les artistes amateurs. .
Salle de peinture Arance Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 25 63 79
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English : Expo-vente Peinture sur soie
L’événement Expo-vente Peinture sur soie Mont a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Coeur de Béarn
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