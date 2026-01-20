Mont Festival Mont
Mont Festival Mont samedi 6 juin 2026.
Mont Festival
Château de Lestapis Mont Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Après-midi famille initiation à la peinture, grimpe d’arbre, théâtre et cirque en plein air.
Soirée Concert Miss Bee and the Bullfrogs. .
Château de Lestapis Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 67 15 62
English : Mont Festival
