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Spectacle Tentative d’épuisement Théâtre de verdure Mont

Spectacle Tentative d’épuisement Théâtre de verdure Mont

Spectacle Tentative d’épuisement Théâtre de verdure Mont jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : Théâtre de verdure

Adresse : Parc du château

Ville : 64300 Mont

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Mont

Spectacle Tentative d’épuisement

Théâtre de verdure Parc du château Mont Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:00:00
fin : 2026-07-02

Date(s) :
2026-07-02

Un spectacle qui interroge notre rapport aux médias sans renoncer au plaisir du jeu scénique.

Sur réservation.
A partir de 12 ans.   .

Théâtre de verdure Parc du château Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 59 00 

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English : Spectacle Tentative d’épuisement

L’événement Spectacle Tentative d’épuisement Mont a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Coeur de Béarn

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