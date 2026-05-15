Spectacle Tentative d’épuisement Théâtre de verdure Mont
Spectacle Tentative d’épuisement Théâtre de verdure Mont jeudi 2 juillet 2026.
Mont
Spectacle Tentative d’épuisement
Théâtre de verdure Parc du château Mont Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:00:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Un spectacle qui interroge notre rapport aux médias sans renoncer au plaisir du jeu scénique.
Sur réservation.
A partir de 12 ans. .
Théâtre de verdure Parc du château Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 59 00
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English : Spectacle Tentative d’épuisement
L’événement Spectacle Tentative d’épuisement Mont a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Coeur de Béarn
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