Randonnée Culturelle entre Mont et Saint-Calixte, Mont, Mont

Randonnée Culturelle entre Mont et Saint-Calixte Samedi 27 juin, 14h30 Mont Hautes-Pyrénées

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T17:30:00+02:00

Au cours d’une balade commentée vous découvrirez tout un patrimoine lié à l’agropastoralisme, à la construction traditionnelle et à l’art religieux

Durée 3h, prévoir des chaussures de marche.

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Randonnée culturelle entre le village de Mont et le hameau de Saint-Calixte

PAH Aure-Louron