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Atelier Massage bébé Mont

Atelier Massage bébé Mont

Atelier Massage bébé Mont lundi 8 juin 2026.

Adresse : 19 rue du Vieux Mont

Ville : 64300 Mont

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : lundi 8 juin 2026

Fin : lundi 8 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Mont

Atelier Massage bébé

19 rue du Vieux Mont Mont Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 09:30:00
fin : 2026-06-08 11:30:00

Date(s) :
2026-06-08

Pour les parents avec Elodie.

Atelier parents.
Sur inscription.   .

19 rue du Vieux Mont Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 92 64 57  lamontgolfiere.asso@gmail.com

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English : Atelier Massage bébé

L’événement Atelier Massage bébé Mont a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Coeur de Béarn

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