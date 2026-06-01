Atelier Massage bébé Mont
Atelier Massage bébé Mont lundi 8 juin 2026.
Mont
Atelier Massage bébé
19 rue du Vieux Mont Mont Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 09:30:00
fin : 2026-06-08 11:30:00
Date(s) :
2026-06-08
Pour les parents avec Elodie.
Atelier parents.
Sur inscription. .
19 rue du Vieux Mont Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 92 64 57 lamontgolfiere.asso@gmail.com
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English : Atelier Massage bébé
L’événement Atelier Massage bébé Mont a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Coeur de Béarn
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