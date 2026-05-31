Le monde paysan de Monsieur Mulot, Chez Gilbert Mulot, Mont
Le monde paysan de Monsieur Mulot, Chez Gilbert Mulot, Mont vendredi 26 juin 2026.
Le monde paysan de Monsieur Mulot 26 – 28 juin Chez Gilbert Mulot Saône-et-Loire
Inscription obligatoire, nombre de places limité (10 p.), don libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T14:30:00+02:00 – 2026-06-26T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00
Dans le sous-sol de sa maison, Gilbert Mulot, agriculteur à la retraite, vous propose de découvrir le patrimoine de pays de notre territoire sous une autre forme. Il a reconstitué plusieurs exploitations agricoles, ainsi que certains autres édifices des environs, sous forme de maquettes au 1/32e. Tout y est : les bâtiments, les haies et les chemins, les habitants et les animaux, les véhicules et les outils, patiemment créés à la main par Monsieur Mulot. Le « petit patrimoine » n’a jamais aussi bien porté son nom.
Chez Gilbert Mulot 10 route de la Seigneurie 71140 Mont Mont 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0385893237 »}]
Présentation de maquettes d’exploitations agricoles au 1/32e Mont Bourgogne
© CCEALS / photo Thomas Ménard
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