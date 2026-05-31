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Le monde paysan de Monsieur Mulot, Chez Gilbert Mulot, Mont

Le monde paysan de Monsieur Mulot, Chez Gilbert Mulot, Mont

Le monde paysan de Monsieur Mulot, Chez Gilbert Mulot, Mont vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Chez Gilbert Mulot

Adresse : 10 route de la Seigneurie 71140 Mont

Ville : 71140 Mont

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Inscription obligatoire, nombre de places limité (10 p.), don libre

Le monde paysan de Monsieur Mulot 26 – 28 juin Chez Gilbert Mulot Saône-et-Loire

Inscription obligatoire, nombre de places limité (10 p.), don libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T14:30:00+02:00 – 2026-06-26T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Dans le sous-sol de sa maison, Gilbert Mulot, agriculteur à la retraite, vous propose de découvrir le patrimoine de pays de notre territoire sous une autre forme. Il a reconstitué plusieurs exploitations agricoles, ainsi que certains autres édifices des environs, sous forme de maquettes au 1/32e. Tout y est : les bâtiments, les haies et les chemins, les habitants et les animaux, les véhicules et les outils, patiemment créés à la main par Monsieur Mulot. Le « petit patrimoine » n’a jamais aussi bien porté son nom.

Chez Gilbert Mulot 10 route de la Seigneurie 71140 Mont Mont 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0385893237 »}]
Présentation de maquettes d’exploitations agricoles au 1/32e Mont Bourgogne

© CCEALS / photo Thomas Ménard

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