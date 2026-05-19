Les Hogues

ATELIER CHANT à la Maison Forestière des Hogues

2 Rue des Écoles Les Hogues Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

CHANTER, C’EST TROUVER SA VOIX

Dans le cadre de ses activités à la Maison Forestière, l’association Haugr a le plaisir de proposer un atelier chant animé par Fred Lachaise, chanteur, guitariste, auteur, compositeur, interprète, membre de nombreux groupes pop rock, jazz, compos originales et reprises depuis 1980, vivant le chant comme un vecteur de bien-être et d’énergie.

Chanter, c’est trouver sa voix, se faire plaisir et faire plaisir, c’est partager un moment d’émotion. Le plaisir de chanter revient à mieux connaître son corps et sa voix grâce à des exercices appropriés et adaptés à chacun(e).

L’échauffement au début de séance, conçu de manière ludique, permet par le jeu de faire comprendre et d’intégrer des notions techniques fondamentales (souffle, respiration, rythme, projection du son, interprétation)…

Le chant à plusieurs permet de porter ensemble une même chanson avec la cohésion et la précision du groupe, écoute de soi et du rapport aux autres.

Renseignements et inscription auprès de Frédéric Lachaise 06 28 03 35 36 .

2 Rue des Écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 28 03 35 36 association.haugr@outlook.fr

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English : ATELIER CHANT à la Maison Forestière des Hogues

L’événement ATELIER CHANT à la Maison Forestière des Hogues Les Hogues a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Lyons Andelle