Les Tricotines Les Hogues
Les Tricotines Les Hogues mercredi 3 juin 2026.
Les Hogues
Les Tricotines
2 Rue des Écoles Les Hogues Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 14:00:00
fin : 2026-06-03 18:00:00
Date(s) :
2026-06-03
Dans le cadre des activités de l’association HAUGR à la Maison Forestière des Hogues, venez partager vos techniques de tricot ou les améliorer en tricotant avec de nombreuses personnes toutes passionnées . Vous pourrez y réaliser au choix pulls, petits vêtements, bonnets, écharpes, petits personnages…. pour vous, votre famille, vos amis ou pour donner à des associations en bonne compagnie….. Convivialité assurée !
Tout public sachant manier les aiguilles à tricoter et/ou le crochet
Apportez votre matériel .
2 Rue des Écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 41 31 40 23
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English : Les Tricotines
L’événement Les Tricotines Les Hogues a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Lyons Andelle
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