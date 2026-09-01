Atelier chant Vagney
samedi 26 septembre 2026 · Vagney
Informations pratiques
Vagney
Atelier chant
Place de la Libération Vagney Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 17:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Chantal Laxenaire animera un atelier du chant en groupe. Un moment musical autour de chants d’ici et d’ailleurs, polyphonies, chants populaires de traditions orales. Aucune aptitude particulière n’est demandée, juste l’envie de chanter ! Places limitées, sur inscription.Tout public
0 .
Place de la Libération Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 3 29 23 36 36 mediatheque@cchautesvosges.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Chantal Laxenaire will lead a group singing workshop. A musical moment based on songs from here and elsewhere, polyphonies, folk songs from oral traditions. No special skills are required, just the desire to sing! Places are limited.
L’événement Atelier chant Vagney a été mis à jour le 2026-08-16 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
À voir aussi à Vagney (Vosges)
- Forum des associations Salle polyvalente Vagney 12 septembre 2026
- Découverte de l’église Saint-Lambert et de son parvis, Eglise Saint-Lambert, Vagney 19 septembre 2026
- Rando VTT la Vert’Étiste rue du Général de Gaulle Vagney 4 octobre 2026
- La Fabrique d’Anna, Bibliothèque de Vagney, Vagney 10 octobre 2026