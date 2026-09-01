Informations pratiques

Vagney

Atelier chant

Place de la Libération Vagney Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Chantal Laxenaire animera un atelier du chant en groupe. Un moment musical autour de chants d’ici et d’ailleurs, polyphonies, chants populaires de traditions orales. Aucune aptitude particulière n’est demandée, juste l’envie de chanter ! Places limitées, sur inscription.Tout public

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Place de la Libération Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 3 29 23 36 36 mediatheque@cchautesvosges.fr

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English :

Chantal Laxenaire will lead a group singing workshop. A musical moment based on songs from here and elsewhere, polyphonies, folk songs from oral traditions. No special skills are required, just the desire to sing! Places are limited.

L’événement Atelier chant Vagney a été mis à jour le 2026-08-16 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES