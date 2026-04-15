Atelier chocolat pour les enfants – Chocolate monster, Autre lieu, Genève

Atelier chocolat pour les enfants – Chocolate monster Mercredi 29 avril, 16h45 Autre lieu

CHF 40.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T16:45:00+02:00 – 2026-04-29T17:45:00+02:00

Fin : 2026-04-29T16:45:00+02:00 – 2026-04-29T17:45:00+02:00

Toque sur la tête, tablier autour du cou, dans leur tenu d’apprenti chocolatier les enfants découvriront ce qu’il y a derrière de délicieux chocolats.

Les professionnels de La Bonbonnière leur raconteront de manière ludique l’histoire et les étapes de fabrication du chocolat tout en leur faisant déguster différents crus chocolatés afin d’éveiller leur palais aux subtils arômes du chocolat.

Enfin, les enfants apprendront quelques notions de chocolaterie et feront appel à leur créativité pour réaliser une création en chocolat aussi délicieuse que mignonne.

Tout au long de l’expérience, notre équipe sera là pour répondre à toutes vos questions.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://shop.labonbonniere.ch/atelier/atelier-monstre-chocolat-enfants-8/ »}]

Chocolat créatif

La Bonbonnière