Atelier chorale de la RPA Tiers-lieu L’Ostalet Périgueux

Atelier chorale de la RPA

Atelier chorale de la RPA Tiers-lieu L’Ostalet Périgueux jeudi 3 décembre 2026.

Atelier chorale de la RPA

Tiers-lieu L’Ostalet 33 Rue du Président Wilson Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03
fin : 2026-12-03

Date(s) :
2026-12-03

Organisé par la médiathèque Pierre Fanlac   .

Tiers-lieu L’Ostalet 33 Rue du Président Wilson Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 95 90  ostalet@ccas-perigueux.fr

English : Atelier chorale de la RPA

L’événement Atelier chorale de la RPA Périgueux a été mis à jour le 2025-12-07 par OT Communal de Périgueux