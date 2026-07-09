Informations pratiques

Sauméjan

Atelier cirque

L’Airial Sauméjan Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 09:30:00

fin : 2026-08-23 12:30:00

Date(s) :

2026-08-23

Venez vous initier aux arts du cirque. Duos parent-enfant

9h30 ateliers circo-motricité (de 0 à 4 ans)

10h45 portés acrobatiques (+ de 4 ans)

Sur inscription

Venez vous initier aux arts du cirque. Duos parent-enfant

9h30 ateliers circo-motricité (de 0 à 4 ans)

10h45 portés acrobatiques (+ de 4 ans) .

L’Airial Sauméjan 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13 associationdeslugues@gmail.com

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English : Atelier cirque

Come try your hand at circus arts. Parent-child pairs

9:30 a.m.: Circus movement workshops (ages 0–4)

10:45 a.m.: Acrobatic lifts (ages 4 and up)

Registration required

L’événement Atelier cirque Sauméjan a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Coteaux et Landes de Gascogne