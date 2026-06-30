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Éclipse L’Airial Sauméjan

mercredi 12 août 2026 · L'Airial · Sauméjan

Éclipse L’Airial Sauméjan

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Lieu
L'Airial
Adresse
123 route de Houeillès
Ville
47420 Sauméjan
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Sauméjan

Éclipse

L’Airial 123 route de Houeillès Sauméjan Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Lunettes de sécurité offertes par la commune de Sauméjan
Le bar sera ouvert
Nina vous prépare un maffé de poulet
Lunettes de sécurité offertes par la commune de Sauméjan
Le bar sera ouvert
Nina vous prépare un maffé de poulet   .

L’Airial 123 route de Houeillès Sauméjan 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 44 16 13 

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English : Éclipse

Safety goggles provided by the town of Saum%E9jan
The bar will be open
Nina is making you a chicken maff%E9

L’événement Éclipse Sauméjan a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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