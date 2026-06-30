Éclipse L’Airial Sauméjan

Informations pratiques

Sauméjan

Éclipse

L’Airial 123 route de Houeillès Sauméjan Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Lunettes de sécurité offertes par la commune de Sauméjan

Le bar sera ouvert

Nina vous prépare un maffé de poulet

Lunettes de sécurité offertes par la commune de Sauméjan

Le bar sera ouvert

Nina vous prépare un maffé de poulet .

L’Airial 123 route de Houeillès Sauméjan 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 44 16 13

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English : Éclipse

Safety goggles provided by the town of Saum%E9jan

The bar will be open

Nina is making you a chicken maff%E9

L’événement Éclipse Sauméjan a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Coteaux et Landes de Gascogne