Éclipse L’Airial Sauméjan
mercredi 12 août 2026 · L'Airial · Sauméjan
Informations pratiques
Sauméjan
Éclipse
L’Airial 123 route de Houeillès Sauméjan Lot-et-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Lunettes de sécurité offertes par la commune de Sauméjan
Le bar sera ouvert
Nina vous prépare un maffé de poulet
Lunettes de sécurité offertes par la commune de Sauméjan
Le bar sera ouvert
Nina vous prépare un maffé de poulet .
L’Airial 123 route de Houeillès Sauméjan 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 44 16 13
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English : Éclipse
Safety goggles provided by the town of Saum%E9jan
The bar will be open
Nina is making you a chicken maff%E9
L’événement Éclipse Sauméjan a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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