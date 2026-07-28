Atelier Cirque Auditorium Sophie Dessus Uzerche

Informations pratiques

Uzerche

Atelier Cirque

Auditorium Sophie Dessus 14 Allée de la Papeterie Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:00:00

fin : 2026-07-28 12:00:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-07-29

Le 19 septembre 2026, pour les Journées du Patrimoine, la performance Nos récoltes invitera les uzerchoises et les uzerchois à célébrer ce qui nous est transmis à travers le temps lorsque vient la fin de l’été.

En amont, les artistes proposent des temps d’ateliers gratuits qui nourriront la performance finale cirque, céramique, chant, cuisine et écriture, à vous de choisir !

Dans ce atelier cirque, découverte de 2 pratiques circassiennes l’équilibre sur objets et la suspension sur une barre.

De 7 à 107 ans Enfant accompagné d’un adulte Durée 2h Tarif Gratuit .

Auditorium Sophie Dessus 14 Allée de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 17 00 associations@uzerche.fr

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English : Atelier Cirque

L’événement Atelier Cirque Uzerche a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze