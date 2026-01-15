Atelier Citrouille hantée Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne

Atelier Citrouille hantée

Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 15:00:00

fin : 2026-10-29 16:00:00

Date(s) :

2026-10-28 2026-10-29 2026-10-30

Venez tout apprendre sur les citrouilles et fabriquer votre lanterne d’Halloween en famille !

Vous repartirez avec votre création originale pour décorer votre soirée d’Halloween… Pour que la fête commence plus tôt, n’hésitez pas à venir déguisés !

.

Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 77 77 leparcdelestuaire@charente-maritime.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and learn all about pumpkins and make your own Halloween lantern with your family!

You’ll go home with your own original creation to decorate your Halloween party… To get the party started early, don’t hesitate to come in costume!

L’événement Atelier Citrouille hantée Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-01-15 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime