Atelier cloche fleurie Atelier Boui-Boui Clères
samedi 12 septembre 2026 · Atelier Boui-Boui · Clères
Informations pratiques
Clères
Atelier cloche fleurie
Atelier Boui-Boui 23 Rue Marchepied de la Rivière Clères Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:30:00
fin : 2026-09-12 16:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Explorez l’art délicat de la création de cloches fleuries lors de cet atelier captivant.
Apprenez à sélectionner les fleurs et les feuillages, à les disposer avec soin sous une cloche en verre pour créer des compositions florales élégantes et poétiques qui illumineront votre intérieur de leur beauté intemporelle.
Durée 1h30
Matériel fourni .
Atelier Boui-Boui 23 Rue Marchepied de la Rivière Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 70 93 19 26 contact@latelierbouiboui.com
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English : Atelier cloche fleurie
L’événement Atelier cloche fleurie Clères a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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