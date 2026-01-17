Nuit de la chauve souris Clères

Nuit de la chauve souris

32 Avenue du Parc Clères Seine-Maritime

Début : 2026-09-04 20:00:00

fin : 2026-09-04 22:00:00

2026-09-04

La nuit de la Chauve Souris, expérience immersive qui vous invite à découvrir le monde fascinant des chiroptères. Lors de cette visite nocturne, vous serez guidé par des spécialistes pour observer ces mammifères volants souvent méconnus. Apprenez à distinguer les différentes espèces locales, leur rôle et les mythes qui les entourent. Réservation sur www.parcdecleres.fr .

32 Avenue du Parc Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 23 08

