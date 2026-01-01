ATELIER CLOWN D’IMPROVISATION Ecole primaire des Marronniers La Grigonnais

ATELIER CLOWN D’IMPROVISATION

Ecole primaire des Marronniers 1 impasse des Marronniers La Grigonnais Loire-Atlantique

Tarif :

Date :

Début : 2026-01-25 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-01-25 2026-03-22 2026-06-14

Découvrez et surtout expérimentez le personnage de clown d’improvisation !

Stage proposé par Pépites de Clown et encadré par Christophe Chaye.

L’association Pépites de Clown a pour but la transmission et la promotion de l’art vivant du clown d’improvisation par la mise en place d’ateliers, de stages, d’initiations, de spectacles.

Au programme ni numéros de cirque, ni sketches, ni gags, ni acrobaties, ni théâtre, ni performance, ni tartes à la crème…

Alors, c’est quoi ?

C’est être clown sans faire le clown !

S’échauffer pour jouer sans réfléchir, découvrir sans filtres, regarder, écouter, sentir, partager, ressentir, improviser…

Ce sera ça…

A peu près !

Groupes de 6 à 12 personnes

Tous niveaux

Tarifs 1 journée 45€ 3 journées 120€

Sur réservation (au plus tard le dimanche précédent) .

Ecole primaire des Marronniers 1 impasse des Marronniers La Grigonnais 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 11 93 51 chaye_christophe@orange.fr

English :

Discover and, above all, experiment with the improvisational clown character!

