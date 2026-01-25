Une Touche d’Optimisme. Les 40 ans des Saltimbanques à La Grigonnais(44) ! Espace Mil’Lieu La Grigonnais
Une Touche d’Optimisme. Les 40 ans des Saltimbanques à La Grigonnais(44) ! Espace Mil’Lieu La Grigonnais samedi 4 juillet 2026.
Une Touche d’Optimisme. Les 40 ans des Saltimbanques à La Grigonnais(44) ! Espace Mil’Lieu La Grigonnais Samedi 4 juillet, 21h00
Dans le cadre de leur tournée 2026 « Libre et Vivant », le groupe aura le plaisir de se produire à la Grigonnais pour y présenter une partie de son dernier album « La Vie d’Artiste ».
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-04T21:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-04T22:30:00.000+02:00
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Espace Mil’Lieu Rue de la Scierie 44170 La Grigonnais La Grigonnais
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