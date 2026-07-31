Atelier cocktail | Duras Rock & Sud-Ouest Quai Cyrano Bergerac
jeudi 24 septembre 2026 · Quai Cyrano · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
Atelier cocktail | Duras Rock & Sud-Ouest
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 18:30:00
fin : 2026-09-24 20:00:00
Date(s) :
2026-09-24
L’appellation Duras est à l’honneur avec un atelier cocktail au caractère affirmé.
Des créations fraîches et audacieuses pour découvrir ce vin du Sud-Ouest sous un angle moderne, convivial et résolument rock.
Sur réservation .
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11
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English :
L’événement Atelier cocktail | Duras Rock & Sud-Ouest Bergerac a été mis à jour le 2026-07-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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