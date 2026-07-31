Atelier cocktail | Duras Rock & Sud-Ouest Quai Cyrano Bergerac

Informations pratiques

Bergerac

Atelier cocktail | Duras Rock & Sud-Ouest

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 18:30:00

fin : 2026-09-24 20:00:00

Date(s) :

2026-09-24

L’appellation Duras est à l’honneur avec un atelier cocktail au caractère affirmé.

Des créations fraîches et audacieuses pour découvrir ce vin du Sud-Ouest sous un angle moderne, convivial et résolument rock.

Sur réservation .

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier cocktail | Duras Rock & Sud-Ouest Bergerac a été mis à jour le 2026-07-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides