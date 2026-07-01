Atelier collage cartes postales La Guinch’ette Rue de l’Abbaye Montrelais

Informations pratiques

Montrelais

Atelier collage cartes postales La Guinch’ette

Rue de l’Abbaye La Guinch’ette Montrelais Loire-Atlantique

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 17:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

La Guinch’ette propose un atelier pour créer ses propres cartes postales à partir de collages, tout en buvant un verre.

A partir d’emballages de récup’ et de vieux livres, venez découper, coller, créer de jolies cartes à envoyer tout l’été sans modération, ou à conserver jusqu’à Noël pour les cartes de voeux.

15€/personne, adultes ou enfants

Matériel mis à disposition

Atelier animé par @chloë-raimbault-céramiste de Varades

Réservation fortement conseillée 06 11 66 20 65 .

Rue de l’Abbaye La Guinch’ette Montrelais 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 66 20 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Guinch’ette is offering a workshop where you can create your own postcards using collages while enjoying a drink.

L’événement Atelier collage cartes postales La Guinch’ette Montrelais a été mis à jour le 2026-07-09 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis