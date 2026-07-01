Atelier collage cartes postales La Guinch’ette Rue de l’Abbaye Montrelais
mercredi 15 juillet 2026 · Rue de l'Abbaye · Montrelais
Informations pratiques
Montrelais
Atelier collage cartes postales La Guinch’ette
Rue de l’Abbaye La Guinch’ette Montrelais Loire-Atlantique
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 17:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
La Guinch’ette propose un atelier pour créer ses propres cartes postales à partir de collages, tout en buvant un verre.
A partir d’emballages de récup’ et de vieux livres, venez découper, coller, créer de jolies cartes à envoyer tout l’été sans modération, ou à conserver jusqu’à Noël pour les cartes de voeux.
15€/personne, adultes ou enfants
Matériel mis à disposition
Atelier animé par @chloë-raimbault-céramiste de Varades
Réservation fortement conseillée 06 11 66 20 65 .
Rue de l’Abbaye La Guinch’ette Montrelais 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 66 20 65
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English :
La Guinch’ette is offering a workshop where you can create your own postcards using collages while enjoying a drink.
L’événement Atelier collage cartes postales La Guinch’ette Montrelais a été mis à jour le 2026-07-09 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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