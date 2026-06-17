Atelier collage L’histoire est à toi… Médiathèque Agon-Coutainville
Atelier collage L’histoire est à toi… Médiathèque Agon-Coutainville jeudi 13 août 2026.
Agon-Coutainville
Atelier collage L’histoire est à toi…
Médiathèque 3 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Atelier collage L’histoire est à toi… à la médiathèque. Dès 7 ans. Inscription obligatoire. .
Médiathèque 3 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 30 77
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English : Atelier collage L’histoire est à toi…
L’événement Atelier collage L’histoire est à toi… Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-17 par Coutances Tourisme
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