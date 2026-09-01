Atelier collectif Mémoire et logique Cozes
jeudi 24 septembre 2026 · Cozes
Informations pratiques
Cozes
Atelier collectif Mémoire et logique
Jardin public Cozes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 09:30:00
fin : 2026-11-26 11:30:00
Date(s) :
2026-09-24 2026-10-22 2026-11-26
Le centre socio culturel vous invite à un atelier collectif mémoire et logique . Dans le cadre des rencontres Bien être et bien vieillir . Activités pour les personnes de plus de 60 ans.
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Jardin public Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 95 47
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English :
The socio-cultural center invites you to a group workshop on Memory and Logic. This event is part of the Well-being and Aging Well series. Activities for people over 60.
L’événement Atelier collectif Mémoire et logique Cozes a été mis à jour le 2026-08-28 par Royan Atlantique
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