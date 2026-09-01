Informations pratiques

Cozes

Atelier collectif Mémoire et logique

Jardin public Cozes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 09:30:00

fin : 2026-11-26 11:30:00

Date(s) :

2026-09-24 2026-10-22 2026-11-26

Le centre socio culturel vous invite à un atelier collectif mémoire et logique . Dans le cadre des rencontres Bien être et bien vieillir . Activités pour les personnes de plus de 60 ans.

.

Jardin public Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 95 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The socio-cultural center invites you to a group workshop on Memory and Logic. This event is part of the Well-being and Aging Well series. Activities for people over 60.

L’événement Atelier collectif Mémoire et logique Cozes a été mis à jour le 2026-08-28 par Royan Atlantique