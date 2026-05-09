Atelier Comment planter un bac frites pour la Fête de l’agriculture et l’alimentation locale Les jardins partagés Carignan-de-Bordeaux
Atelier Comment planter un bac frites pour la Fête de l’agriculture et l’alimentation locale Les jardins partagés Carignan-de-Bordeaux samedi 6 juin 2026.
Carignan-de-Bordeaux
Atelier Comment planter un bac frites pour la Fête de l’agriculture et l’alimentation locale
Les jardins partagés 15 bis Chemin du Moulin Carignan-de-Bordeaux Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Pour la Fête de l’agriculture et de l’alimentation locale, une présentation et des explications autour d’un bac frites et d’un bac pizza seront réalisés aux jardins partagés de Carignan-de-Bordeaux, avec les classes CP et CE1. L’objectif est de sensibiliser les enfants aux légumes du jardin (pommes de terre, tomates, aubergines, poivrons) avec des plats qu’ils aiment (Frites, Pizza) en leur faisant planter, buter, récolter et manger le bac sur lequel ils ont travaillé. Les Jardins partagés se situent près des écoles et derrière le gymnase. C’est un lieu pour apprendre à jardiner, recevoir les écoles, transmettre, se rencontrer. C’est aussi un lieu où on peut avoir sa propre parcelle à cultiver pour se reconnecter à la nature. Participation libre, sans réservation. .
Les jardins partagés 15 bis Chemin du Moulin Carignan-de-Bordeaux 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 32 85 38 lesjardinsdumoulin33@gmail.com
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English : Atelier Comment planter un bac frites pour la Fête de l’agriculture et l’alimentation locale
L’événement Atelier Comment planter un bac frites pour la Fête de l’agriculture et l’alimentation locale Carignan-de-Bordeaux a été mis à jour le 2026-05-09 par OT de l’Entre-deux-Mers
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